شاهد.. سامح حسين فى حمام السباحة

نشر الفنان سامح حسين صورة له على صفحته على الفيس بوك، وظهر وهو فى حمام السباحة .



من المعروف أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم " الرجل الأخضر " .



ويجسد الفيلم واقع المجتمع من خلال مواقف حقيقية يتعرض لها المواطن المصري .



يذكر أن "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.