شاهد.. سامح حسين فى حمام السباحة

نشر الفنان سامح حسين صورة له على صفحته على الفيس بوك، وظهر وهو فى حمام السباحة .
من المعروف أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم " الرجل الأخضر " .
ويجسد الفيلم واقع المجتمع من خلال مواقف حقيقية يتعرض لها المواطن المصري .
يذكر أن "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.
من المعروف أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم " الرجل الأخضر " .
ويجسد الفيلم واقع المجتمع من خلال مواقف حقيقية يتعرض لها المواطن المصري .
يذكر أن "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.