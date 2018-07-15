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فن

شاهد.. سامح حسين فى حمام السباحة

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان سامح حسين صورة له على صفحته على الفيس بوك، وظهر وهو فى حمام السباحة .

من المعروف أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم " الرجل الأخضر " .

ويجسد الفيلم واقع المجتمع من خلال مواقف حقيقية يتعرض لها المواطن المصري .

يذكر أن "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.

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