ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

تجهل الكثير من السيدات أهمية وفوائد وضع الحليب على البشرة وخاصة الوجه و الأماكن الداكنة فى الجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع الحليب يوميا فى فصل الصيف على وجهك وإكتشفي الفوائد الصحية التي تحدث للبشرة والوجة.
وتوضح خبيرة التجميل "حنان الديب " فوائد وضع الحليب على الوجه، والتي تتمثل فيما يلي :
. يحسن لون البشرة
. يمنحك لونًا أكثر نعومةً للبشرة
. يعمل كمنظف ممتاز للبشرة
. يساعد على تقليص المسام على وجهك.
. إنه خيار جيد للبشرة المشعة
. يهدئ الطفح الجلدي والتهيج
. يساعد على إزالة خلايا البشرة الميتة
. يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد
. كما أنه يعمل كعامل الشمس تان
وتوضح خبيرة التجميل "حنان الديب " فوائد وضع الحليب على الوجه، والتي تتمثل فيما يلي :
. يحسن لون البشرة
. يمنحك لونًا أكثر نعومةً للبشرة
. يعمل كمنظف ممتاز للبشرة
. يساعد على تقليص المسام على وجهك.
. إنه خيار جيد للبشرة المشعة
. يهدئ الطفح الجلدي والتهيج
. يساعد على إزالة خلايا البشرة الميتة
. يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد
. كما أنه يعمل كعامل الشمس تان