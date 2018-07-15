ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

تجهل الكثير من السيدات أهمية وفوائد وضع الحليب على البشرة وخاصة الوجه و الأماكن الداكنة فى الجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع الحليب يوميا فى فصل الصيف على وجهك وإكتشفي الفوائد الصحية التي تحدث للبشرة والوجة.



وتوضح خبيرة التجميل "حنان الديب " فوائد وضع الحليب على الوجه، والتي تتمثل فيما يلي :



. يحسن لون البشرة

. يمنحك لونًا أكثر نعومةً للبشرة

. يعمل كمنظف ممتاز للبشرة

. يساعد على تقليص المسام على وجهك.

. إنه خيار جيد للبشرة المشعة

. يهدئ الطفح الجلدي والتهيج

. يساعد على إزالة خلايا البشرة الميتة

. يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد

. كما أنه يعمل كعامل الشمس تان