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مرأة

ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تجهل الكثير من السيدات أهمية وفوائد وضع الحليب على البشرة وخاصة الوجه و الأماكن الداكنة فى الجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع الحليب يوميا فى فصل الصيف على وجهك وإكتشفي الفوائد الصحية التي تحدث للبشرة والوجة.

وتوضح خبيرة التجميل "حنان الديب " فوائد وضع الحليب على الوجه، والتي تتمثل فيما يلي :

. يحسن لون البشرة
. يمنحك لونًا أكثر نعومةً للبشرة
. يعمل كمنظف ممتاز للبشرة
. يساعد على تقليص المسام على وجهك.
. إنه خيار جيد للبشرة المشعة
. يهدئ الطفح الجلدي والتهيج
. يساعد على إزالة خلايا البشرة الميتة
. يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد
. كما أنه يعمل كعامل الشمس تان

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