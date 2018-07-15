يمكنك نسف الكرش والتخلص من الوزن الزائد في أسبوع بهذه الطريقة

يعاني الكثير من الرجال فى صعوبة التخلص من الوزن الزائد و خاصة الكرش فهو ينتشر بين الرجال بكثرة و خاصة بعد الزواج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع نظام رجيم لمدة أسبوع لنسف الكرش و التخلص من الوزن الزائد .
كشف موقع بولد سكاي عن أفضل نظام رجيم يناسب الرجال لنسف الكرش سريعا وهو يتمثل فيما يلي :
وجبة الإفطار:
الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان (1 1/4 كوب)، الحليب الخالي من الدسم (2 كوب) ، اللوز أو المكسرات الأخرى (4 ملاعق كبيرة) ، والزبيب (2 ملعقة كبيرة). وهذا يصل إلى 591 سعرة حرارية و 29 جراما من البروتين و 78 جراما من الكربوهيدرات و 18 جراما من الدهون.
للغداء:
ساندوتش مصنوع من خبز الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، لحم أو تونة معلبة (5 أوقية) ، جبنة قليلة الدسم (شريحة واحدة) ، طماطم (2 شريحة) ، مايونيز (1 ملعقة كبيرة) ، جزر (1) ، وعصير برتقال ( 1 كوب). وهذا يمثل 666 سعرة حرارية و41 جرامًا من البروتين و 1 جرامًا من الكربوهيدرات و 25 جرامًا من الدهون.
للعشاء:
اللحوم مثل لحم بلدى خالى الدسم ، الدجاج، أو المأكولات البحرية (5 أوقية)، سلطة (1 كوب) ، الخضار الورقية الخضراء (1 كوب) ، نشا مثل الخبز ، البطاطا ، أو المعكرونة (شريحة 1 أو 1 كوب) ، والفاكهة (3/4 كوب). وكنت تستهلك 379-953 سعرة حرارية، و23-53 جرام من البروتين، و33-109 جرام من الكربوهيدرات ، و12-43 جراما من الدهون.
بالنسبة للوجبات الخفيفة:
(يمكنك تقسيمها إلى قسمين): خبز من الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، زبدة الفول السوداني (2 ملعقة كبيرة) ، حليب خالٍ من الدهون (2 كوب) ، وتفاح (وسط واحد). وهذا يعادل 629 سعرة حرارية و 31 غرامًا من البروتين و 83 جرامًا من الكربوهيدرات و 20 جرامًا من الدهون.
وأكد "بولد سكاي"، مدى فاعلية هذا النظام ولكن على الرجال الذين يتمتعون بصحة القلب القيام ببعض الأنشطة الرياضية بجانب النظام للحصول على نتائج أسرع.
كشف موقع بولد سكاي عن أفضل نظام رجيم يناسب الرجال لنسف الكرش سريعا وهو يتمثل فيما يلي :
وجبة الإفطار:
الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان (1 1/4 كوب)، الحليب الخالي من الدسم (2 كوب) ، اللوز أو المكسرات الأخرى (4 ملاعق كبيرة) ، والزبيب (2 ملعقة كبيرة). وهذا يصل إلى 591 سعرة حرارية و 29 جراما من البروتين و 78 جراما من الكربوهيدرات و 18 جراما من الدهون.
للغداء:
ساندوتش مصنوع من خبز الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، لحم أو تونة معلبة (5 أوقية) ، جبنة قليلة الدسم (شريحة واحدة) ، طماطم (2 شريحة) ، مايونيز (1 ملعقة كبيرة) ، جزر (1) ، وعصير برتقال ( 1 كوب). وهذا يمثل 666 سعرة حرارية و41 جرامًا من البروتين و 1 جرامًا من الكربوهيدرات و 25 جرامًا من الدهون.
للعشاء:
اللحوم مثل لحم بلدى خالى الدسم ، الدجاج، أو المأكولات البحرية (5 أوقية)، سلطة (1 كوب) ، الخضار الورقية الخضراء (1 كوب) ، نشا مثل الخبز ، البطاطا ، أو المعكرونة (شريحة 1 أو 1 كوب) ، والفاكهة (3/4 كوب). وكنت تستهلك 379-953 سعرة حرارية، و23-53 جرام من البروتين، و33-109 جرام من الكربوهيدرات ، و12-43 جراما من الدهون.
بالنسبة للوجبات الخفيفة:
(يمكنك تقسيمها إلى قسمين): خبز من الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، زبدة الفول السوداني (2 ملعقة كبيرة) ، حليب خالٍ من الدهون (2 كوب) ، وتفاح (وسط واحد). وهذا يعادل 629 سعرة حرارية و 31 غرامًا من البروتين و 83 جرامًا من الكربوهيدرات و 20 جرامًا من الدهون.
وأكد "بولد سكاي"، مدى فاعلية هذا النظام ولكن على الرجال الذين يتمتعون بصحة القلب القيام ببعض الأنشطة الرياضية بجانب النظام للحصول على نتائج أسرع.