يمكنك نسف الكرش والتخلص من الوزن الزائد في أسبوع بهذه الطريقة

يعاني الكثير من الرجال فى صعوبة التخلص من الوزن الزائد و خاصة الكرش فهو ينتشر بين الرجال بكثرة و خاصة بعد الزواج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع نظام رجيم لمدة أسبوع لنسف الكرش و التخلص من الوزن الزائد .



كشف موقع بولد سكاي عن أفضل نظام رجيم يناسب الرجال لنسف الكرش سريعا وهو يتمثل فيما يلي :



وجبة الإفطار:

الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان (1 1/4 كوب)، الحليب الخالي من الدسم (2 كوب) ، اللوز أو المكسرات الأخرى (4 ملاعق كبيرة) ، والزبيب (2 ملعقة كبيرة). وهذا يصل إلى 591 سعرة حرارية و 29 جراما من البروتين و 78 جراما من الكربوهيدرات و 18 جراما من الدهون.



للغداء:

ساندوتش مصنوع من خبز الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، لحم أو تونة معلبة (5 أوقية) ، جبنة قليلة الدسم (شريحة واحدة) ، طماطم (2 شريحة) ، مايونيز (1 ملعقة كبيرة) ، جزر (1) ، وعصير برتقال ( 1 كوب). وهذا يمثل 666 سعرة حرارية و41 جرامًا من البروتين و 1 جرامًا من الكربوهيدرات و 25 جرامًا من الدهون.



للعشاء:

اللحوم مثل لحم بلدى خالى الدسم ، الدجاج، أو المأكولات البحرية (5 أوقية)، سلطة (1 كوب) ، الخضار الورقية الخضراء (1 كوب) ، نشا مثل الخبز ، البطاطا ، أو المعكرونة (شريحة 1 أو 1 كوب) ، والفاكهة (3/4 كوب). وكنت تستهلك 379-953 سعرة حرارية، و23-53 جرام من البروتين، و33-109 جرام من الكربوهيدرات ، و12-43 جراما من الدهون.



بالنسبة للوجبات الخفيفة:

(يمكنك تقسيمها إلى قسمين): خبز من الحبوب الكاملة (2 شريحة) ، زبدة الفول السوداني (2 ملعقة كبيرة) ، حليب خالٍ من الدهون (2 كوب) ، وتفاح (وسط واحد). وهذا يعادل 629 سعرة حرارية و 31 غرامًا من البروتين و 83 جرامًا من الكربوهيدرات و 20 جرامًا من الدهون.



وأكد "بولد سكاي"، مدى فاعلية هذا النظام ولكن على الرجال الذين يتمتعون بصحة القلب القيام ببعض الأنشطة الرياضية بجانب النظام للحصول على نتائج أسرع.