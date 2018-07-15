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ثقافة

مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:53 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف صبري فرج مدير عام آثار سقارة، أن الإكتشاف الذي أعلن عنه د.خالد العناني وزير الآثار بالعثور على ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات دفن ومومياوات من عصر الاسرتين 26 و27"664- 404 ق.م"،يؤكد أهمية المنطقة والعصور التاريخية المختلفة التي مرت عليها.

وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الإكتشاف لم ينته بعد،حيث أنه مقرر للبعثة المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن برئاسة د. رمضان بدري حسين الباحث في الآثار المصرية بجامعة توبنجن أن تستكمل العمل في الموسم الجديد في أكتوبر المقبل،وذلك في موقع الكشف الذي يبعد عن هرم أوناس حوالي 30 متر.

وأوضح أنه تم العثور علي 5 توابيت في حجرات التحنيط والدفن،وتمكنت البعثة من فتح أحدها وهو الأصغر،فيما تتبقي 4 توابيت حجرية ضخمة لم يتم فتحها بعد،وهو ما ستقوم به البعثة في الموسم المقبل،حيث تقوم بفتح التوابيت وإستكمال الكشف الأثري.

وتابع صبري فرج: منطقة سقارة تعوم على الآثار، وهناك اكتشافات وحفائر كثيرة بها لم تتم بعد، وهناك مناطق بكر لم تجر بها حفائر من قبل، وأخر حفائر تمت في موقع الكشف وأماكن أخري بسقارة كانت قبل أكثر من 115 عاما وتحديدا عام 1900،وهي الحفائر التي قام بها عالم الآثار ماسبيرو الفرنسي.
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور
مدير سقارة:المنطقة تعوم على الآثار.. وبعثة توبنجن تواصل الكشف أكتوبر المقبل..صور

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