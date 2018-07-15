موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

قدمت الدكتورة ومصممة الأزياء سها المنشاوي ومصممة الأزياء مجموعة ازياء جميلة ومميزة للغاية، حيث احتوي علي موديلات من القمصان والبلوزات، والتي تميزت، وسيطر عليها اللوك الكاجوال.



وتكونت مجموعة ازياء المنشاوي على ملابس كاجوال، يمكنها أن تتناسب مع المحجبات وغير المحجبات، وهي ما جمعت بين استخدام القماش القطن والشيفون، وذلك لتتناسب مع جميع الازواق.



وتمتعت جمع الأزياء الخاصة بها بتصميمات انيقة، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد تنوعت الألوان بين السماوي والموف والاحمر، والازرق، والألوان والتي عليها بعض الرسومات البسيطة والانيقة للغاية.



وإليكم الصور التي رصدها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري لابرز موديلات سها المنشاوي.