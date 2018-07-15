ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:54 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير معجنات حادقة بالجبنة بالمنزل بمذاق لا يقاوم مع توفير فى الميزانية .

المقادير :
3 كوب دقيق كوب زيت ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح رشة سكر ماء للعجن كيلو جبنة قريش ملعقة كبيرة شطة ناعمة ملعقة كبيرة بابريكا ملعقة كبيرة حبة البركة زيت لدهن الوجه .

طريقة التحضير :
* تخلط الجبنة مع الشطة والبابريكا وحبة البركة والزيت
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف خليط الدقيق لخليط الجبنة
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر وتدهن بالزيت وتطبق نصفين
* تترك لترتاح مرة أخرى وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج

ترشيحاتنا

بوتين يوجه رسالة إلى رئيس الفيفا مع نهاية مونديال روسيا 2018

كنوز سقارة تخرج من باطن أرضها.. اكتشاف حجرات دفن ممتلئة بـ المومياوات وتماثيل الأوشابتي.. وأواني فخارية عليها أسماء مواد وزيوت التحنيط.. صور

سيد سيكا .. ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيق مع المتهم بـ البلطجة

ليلى عز العرب: لا أستطيع الاستغناء عن السجائر وأحب سورة يوسف

أنغام تثير ضجة بإطلالة جريئة

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2018 على بوابة الأزهر الشريف

تعرف على رسالة مرتضى منصور لـ مصطفى فتحي

فيديو جراف..مشوار منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

جمهور التوك شو.. وظيفة مؤقتة بـ 300 جنيه ووجبة بدلا من البطالة .. والتحرش عرض مستمر

المغامر عمر سمرة يمثل مصر في مهمة فضائية جديدة

الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟