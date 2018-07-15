بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير معجنات حادقة بالجبنة بالمنزل بمذاق لا يقاوم مع توفير فى الميزانية .



المقادير :

3 كوب دقيق كوب زيت ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح رشة سكر ماء للعجن كيلو جبنة قريش ملعقة كبيرة شطة ناعمة ملعقة كبيرة بابريكا ملعقة كبيرة حبة البركة زيت لدهن الوجه .



طريقة التحضير :

* تخلط الجبنة مع الشطة والبابريكا وحبة البركة والزيت

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح

* يضاف خليط الدقيق لخليط الجبنة

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر وتدهن بالزيت وتطبق نصفين

* تترك لترتاح مرة أخرى وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج