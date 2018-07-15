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أخبار البلد

مجدي البدوي: العجلة ليست في مصلحة قانون العمل الجديد

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:07 ص
ارشيفية- محدي البدوي
ارشيفية- محدي البدوي
محمد غالي
قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والنشر والإعلام، أن قانون العمل الجديد يحتاج إلى المزيد من الوقت، مضيفا أنه ليس من الجيد العجلة في إصدار القانون خاصة بعد صدور قانون النقابات بهذا السوء.

وأكد البدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يكون اولا هناك توافق بين لجنة القوى العاملة والقوى الأخرى داخل البرلمان حول احتياجات العمال فى هذا القانون".

وأوضح أنه يجب النظر إلى أهمية القانون بالنسبة إلى أعمال وتأثيره على المناخ الاقتصادي، مضيفا أن القانون الجديد به استقرار اكثر الي العمال مثل الأمان الوظيفي للعاملين فى القطاع الخاص والفصل التعسفى واستمارة إنهاء الخدمة وغيرهما من المواد الخلافية بين العمال وأصحاب الأعمال.

يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

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