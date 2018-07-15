مؤسسة اقتصادية دولية توجه ضربة جديدة لأردوغان

ذكرت قناة روسيا اليوم، الجمعة، أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيضها تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت، وذلك بعد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي خصص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.



ووفقا للوكالة، انخفض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي بي+" إلى "بي بي"، وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.



وأكدت فيتش في بيانها أن مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض.