التفاصيل الكاملة لجدول أعمال قمة ترامب وبوتين المرتقبة .. والسر وراء تغيير العاصمة المستضيفة..سباق التسليح على قمة أولويات روسيا.. وخطة موسكو بين واشنطن وطهران

* هلنسكي العاصمة التاريخية للقاءات الولايات المتحدة وروسيا

* قلق روسي من ضعف قدرات ترامب "رجل الكونجرس المريض" على الفهم

* بوتين يخطط لبيع ما لا يملك لترامب

* شبه جزيرة القرم على طاولة المفاوضات



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارته إلى بريطانيا، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لحضور قمة طال انتظارها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا عن القمة المرتقبة، والذي جاء فيه أن الكثيرين لا يتوقعون أن ينتهي الحدث الدبلوماسي الأهم في فترة الصيف، أن ينتج عنه تقدم دبلوماسي كبير.



وأضاف التقرير، أن اختيار العاصمة الفنلندية لاستضافة القمة الكبيرة الأولى بين الرئيسين لم يأت من قبيل الصدفة، حيث قالت مصادر روسية إن العاصمة النمساوية فيينا كانت هي الخيار الأول، لكن مسئولين بالبيت الأبيض أصروا على تغيير موقع القمة.



وقدمت الإدارة الأمريكية عددا من التوضيحات بشان هذا التغيير، والذي ربما يعود إلى أسباب أمنية، وربما لأن الحكومة النمساوية اختلفت مع السياسة الغربية بشأن روسيا.



وأشارت الصحيفة، إلى أن العاصمة الفنلندية كانت قد استضافت "التاريخ" من قبل، في عام 1975، حينما كسر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد الجليد مع الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف، حيث اتفق كلاهما على احترام حدود ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد 15عاما، التقى جورج بوش وميخائيل جورباتشوف هناك لتنسيق المواقف المشتركة حول العراق، وفي عام 1997، قدم بيل كلينتون أول رئيس للاتحاد الروسي بوريس يلتسين، عند انضمام روسيا لجموعة السبع الكبار الاقتصادية.



وتابع أن هناك أمل ضئيل في إحداث تقدم تاريخي مماثل لما سبق خلال هذه القمة، حيث تقبع حالة من انعدام الثقة التام في خلفية القمة، حيث انهارت العلاقات الثنائية على عدة أصعدة مهمة، من العقوبات وعملية طرد الدبلوماسيين المتبادلة، والخلافات المركبة، والمواقف المتباينة بشأن مجموعة من الصراعات الدولية، كلها عوامل تقف في طريق اتفاق جديد.



وقال المحلل بافل بالازينكو للصحيفة، والذي كان يجلس بجانب ميخائيل جورباتشوف كمترجم خلال قمة 1990، إن نجاح القمم السابقة كان قائما على أساس الثقة الموجودة من قبل.



وأردف: "في عام 1990 مررنا بأكثر التجارب صعوبة في أوروبا الشرقية، وخاصة ألمانيا الشرقية، لذا كانت العلاقات قائمة بالفعل وتمكنا من تحقيق تقدم حقيقي، لكن اليوم المهمة مختلفة تماما، ربما تكون القمة كافية لاستئناف حوار معقول إلى حد ما".



ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القمة جاءت بناءً على مبادرة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لاعتقاده بأن الروابط الشخصية قادرة على التغلب على المشاكل الدولية المعقدة".



ووفقا لعدة روايات، قد ترامب هذا العرض من خلال مكالمة هاتفية غير رسمية مع فلاديمير بوتين بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية مارس الماضي، وعلى الرغم من تعليمات المسئولين لترامب بعدم تقديم التهنئة لبوتين.



وبالمخالفة لنصيحة المسئولين، لم يكتف ترامب بتهنئة بوتين فقط، بل دعاه إلى واشنطن، كما أخرج مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، المرتبطة اسمائهم بسياسة حذرة تجاه روسيا، من المشهد تماما.



وقدم الرئبيس الأمريكي عدة مبادرات إلى نظيره الروسي قبل القمة، حيث أشاد بذكاء بوتين، وقال إنه يريد أن يصبح صديقه، متجاهلا الناتو والاتحاد الأوروبي.



وقابل الرئيس الروسي مديح ترامب بمثله، بينما انتقد "المؤسسة الأمريكية" بعبارات قاسية.



ولكن مع وضع جدول أعمال القمة في اللحظ الأخيرة، والذي يبدو أنه لم يتم الانتهاء منه بعد، من الصعب معرفة أين يمكن صياغة اتفاق موضوعي، ويشعر الكثيرون في موسكو بالقلق من أن ترامب وعلى الرغم من أنه يبدو توافقيا، قد لا يفهم القضايا المطروحة بشكل كامل.



وقال أليكسي سوشينيكوف مدير البرامج في "فالادي كلوب"، وهو منتدى للنقاش مقرب من الكريملين، إن عدم قدرة ترامب على التنبؤ والتركيز تلقل العديد من الناس هنا، وأن المشاكل الأمريكية الروسية ذات طبيعة نظامية، ولا يمكن أن يكون هناك إقلاع من دون الاستعداد والالتزام الواجبين، والروس يشكون في أن ترامب بإمكانه توفير ذلك.



واقتح الكريملين قبل القمة أن يكون "سباق التسليح" الجديد نقطة البداية للمناقشة، لكن من غير الواضح ما إذا كان لدى ترامب أي رغبة تجاه القضايا المعدة للحد من الأسلحة، ومن المعروف أيضا أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون، ليس من المعجبين بمعاهدات المراقبة، وفي الوقت نفسه فإن القضايا التي تثير غضب روسيا تفع خارج سلطة ترامب الرئاسية.



ويتحكم الكونجرس إلى حد كبير في العقوبات، والتي يربطها القانون الأمريكي بضم شبه جزيرة القرم، هناك أيضا مساحة للمناورة حول أوكرانيا، وربما تكون تصريحات ترامب الأخيرة التي أشار خلال إلى أن شبه جزيرة القرم كانت على طاولة المفاوضات، قد أثارت قلق كييف، لكن هناك احتمال ضئيل بأن يعترف ترامب بتبعية القرم لروسيا، وإن فعل، فسيكون قد خالف القانون الأمريكي مجددا.



وقال جون بولتون في الأول من يوليو الجاري، إن هناك الكثير من الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الشرق الأوسط، وأن موضوع القوات الإيرانية في سوريا سيتم بحثه في القمة.



ونشرت صحسفة "كوميرسانت" الروسية، تقريرا عن أن موسكو ستتولى المساعدة في إزالة القوات الإيرانية من الحدود الإسرائيلية مقابل الانسحاب الأمريكي من المنطقة.



لكن التحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خرج نافيا مثل هذه التقارير.



ويرى الخبير الأمني ومستشار الكرملين السابق فلاديمير فورولوف أن ذلك لن يمنع بوتين من محاولة بيع ما لايملكه في إيران.



وأوضح "بوتين لا يستطيع أن يزيل إيران بالقوة من سوريا، والتي يمكنها أن تسبب له العيد من المشاكل إذا أرادت ذلك، لكنه يستطيع أن يحاول إدخال نفسه بين الولايات المتحدة وإيران للتوسط ومنع الحرب، هذا سيجعل بوتين لا غنى عنه بالنسبة لترامب لبعض الوقت".



وأضاف "على الأرجح سينتج عن القمة بيان طموع غامض حول المقاتلين الأجانب في سوريا، مما يسمح لترامب بأن يقول إن روسيا ستحجب إيران".



ووفقًا لمصادر متعددة ، من المرجح أن يتضمن هذا البيان أيضًا التزامات باستئناف الحوار الحكومي ، الذي جمده الرئيس باراك أوباما في عام 2014. وستكون هناك آليات جديدة أو متجددة بين الجيوش والمؤسسات والدبلوماسيين وغيرهم من كبار المسؤولين.