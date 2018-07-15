مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

قدمت مصممة الأزياء نغم منير مجموعة أزياء رائعة وراقية للغاية، تجمع بين أزياء الملابس الهندية والأفريقية ولكن بشكل عصري، وذلك خلال فعاليات مهرجان الصحة والجمال للمرأة.



واتسمت الأزياء التي قدمتها بأنها متنوعة بين الفساتين، والقمصان الطويلة، وهو ما أضاف إلى المجموعة لمسة جمالية راقية للغاية.



وغلب على المجموعة اللون الأسود، والأبيض، والبيج، وأيضا المشغولات اليدوية على الملابس، والتي أعطتهم إطلالة أنيقة، وغير متوقعة.



وإليكم الصور التي رصدتها كاميرا "صدى البلد" لمصممة الأزياء نغم منير.