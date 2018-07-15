القبض على إعلامية مغربية بتهمة التجسس في بلجيكا

ألقت السلطات البلجيكية السبت، القبض على الإعلامية المغربية كوثر فال بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفادت مصادر إعلام بلجيكية بأنه تم احتجاز مواطنة مغربية داخل مركز مغلق في ترحيلها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه بعض التهم إليها بتشكيل خطر على أمن الدولة.



وأضافت أن كوثر فال قد تم اعتقالها من قبل في الـ29 من مايو الماضي، حيث أطلق سراحها بناءً على الطعن الذي قدمته.



وتابعت القناة، أن قرار الاعتقال قد صدر يوم الثلاثاء الماضي وتم تنفيذه في اليوم التالي، أثناء توجهها إلى اجتماع بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وقالت فال، في رسالة احتجاجية إنها قد اختطفت، فيما أعلن مكتب الأجانب البلجيكي أنها تم اعتقالها بناءً على طلب من أمن الدولة.



فيما وصفت المحامية جوليان هاردي، التي تتولى الدفاع عن فال، مذكرة أمن الدولة بأنها بنيت على أساس قاعدة بيانات سطحية ببغاية وغير دقيقة بالمرة.



وأشارت القناة إلى أن فال تدير مجلة أوروبية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها كناشطة جمعوية ومستشارة اقتصادية بالعديد من غرف التجارة بالمغرب وأوروبا، وتم تكريمها من قبل المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب بالكويت العام الماضي، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية بأوروبا.



كما ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن فال تخضع للعلاج النفسي بسبب حملة تشهير إعلامية تتعرض لها.