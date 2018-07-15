مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

عرض مصمم الأزياء عمرو البنا خلال مؤتمر الصحة والجمال الخاص بالمرأة، وقد اتسمت الأزياء الذي عرضها بالرقي، والعصرية الشدية.



حيث ظهرت مجموعة من الفساتين والجمبسوت والتي زينت بالاكسسوارات، البسيطة واللامعة، والتي اعطتها شكلا مميزا وغير مألوف.



وتنوع عمرو في استخدام الألوان فقد اختار بين اللون الأبيض، والفضي، وهي من الألوان الرئيسية التي استخدمها، وذلك بجانب اللون السماوي، واللون الوردي، والموف، والكشميري، والذهبي، والبيج.



وكانت جميع المجموعة تخاطب الملابس الخاصة بالمناسبات والأفراح، وهو ما جعله يستخدم بشكل كبير التل المطرز، مع الشيفون اللامع، والستان، والحرير ايضا مزوجين بشكل انسيابي ومميز للغاية.



وكان الفستان الرئيسي الخاص بهذه المجموعة هو فستان زفاف قصير من الأمام وطويل من الخلف، وعليه الكثير من الورود، وهو ما اعطي للفستان شكلا انيقا، واطلالة جذابة للغاية..



وإليكم صور أبرز تصميمات المصمم عمرو البنا والذي ضم اكثر من ١٥ فستانا جميعهم من الفساتين السوارية..