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كأس العالم

كأس العالم يتصدر بحث المصريين بجوجل قبل ساعات من مباراة النهائي

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
تصدرت كلمة كأس العالم عمليات البحث التى يجريها المصريون قبل ساعات من مبارة النهائي التى يلتقى خلالها المنتخب الفرنسى نظيره الكرواتى وذلك مساء اليوم الأحد.

وضمن منتخب فرنسا التاهل للنهائي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدف دون مقابل بينما استطاعت كرواتيا بفوزها على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد اللحاق بفرنسا في مباراة يترقب محبي كرة القدم نتائجها حيث ستسفر عن إضافة لقب جديد لفرنسا أو مفاجأة من العيار الثقيل بتتويج كرواتيا كبطل العالم.

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