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مرأة

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:04 ص
منى هلال و زوجها
منى هلال و زوجها تومس
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة منى هلال عبر حسابها على إنستجرام منذ قليل صور تجمعها مع زوجها شاب امريكى يدعى توماس قام بإعلان إسلامه بعد علاقة وقصة حب جمعتهما، معلنة على عقد قرانهما مساء أمس السبت وحرصت على الظهور بعدد من الإطلالات بجانب زوجها تومس .

فظهرت بالكاجول و الكلاسك و الشعر الكيرلي مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع ملامحة الهادية البسيطة و ظهرت عليها السعادة .

إليكم إطلالات منى هلال بجانب زوجها الأمريكي تومس بعد اعتناقه الأسلام .
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه
شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

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