إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة في الكونغو بعد اختطافه

أفادت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية اليوم /الأحد/ بأن وساطة أممية موريتانية مشتركة أدت إلى إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية بعد اختطافة أمس على يد إحدى المجموعات المسلحة الناشطة شرق الكونغو.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تابع الوساطة بصفة مباشرة، كما عمل وزير الخارجية الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على التنسيق مع الأمم المتحدة حتى نجحت الجهود المشتركة في إطلاق سراح المبعوث الأممي الموريتاني محمد عبد الله ولد محمد الحسن.

كانت تقارير قد أفادت - أمس - باختطاف مسلحين مجهولين ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كنشاسا محمد عبد الله ولد محمد الحسن أثناء مزاولته للرياضة، رفقة حارسين له في مدينة (أوفيرا)، شرق الكونغو.