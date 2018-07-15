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تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
أش أ
جدد الطيران الحربي الاسرائيلي اليوم /الأحد/ استهدافه لقطاع غزة؛ بعد زعم الاحتلال إطلاق قذائف هاون من القطاع. 

وذكرت إذاعة الأقصى المحلية أن الاحتلال أطلق صاروخ استطلاع صوب مجموعة من الفلسطنيين شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، لكنهم نجوا منه، مشيرة إلى أنه أصاب أحد منازل المواطنين، وهناك إصابتان طفيفة ومتوسطة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "بعد انطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول قبل قليل، تم تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، وعلى الفور هاجم الجيش منصة الصواريخ التي نفذت منها عمليات الإطلاق".

وأشارت تقارير عبرية إلى أن "التعليمات التي صدرت سابقا للمستوطنين في منطقة زيكيم وشاطئ عسقلان سارية المفعول حتى الصباح لحين إجراء تقييم جديد للوضع الأمني".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي - منذ صباح أمس - سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما ردّت المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد طفلين هما: أمير النمرة (15 عاما)، ولؤي كحيل (16 عاما)؛ جراء قصف اسرائيلي استهداف مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة بأكثر من 5 صواريخ من طراز (إف.16)، فيما أشارت إلى وجود 25 إصابة بجراح مختلفة.

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