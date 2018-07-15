ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عارضة الأزياء كيت أبتون حامل في طفلها الأول

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
رويترز
كشفت عارضة الأزياء والممثلة كيت أبتون عبر تطبيق إنستجرام يوم السبت عن أنها حامل في طفلها الأول.

ونشرت أبتون صورة لها على إنستجرام وهي تقف في شرفة مرتدية قميصا أبيضا ورداء أحمر مصحوبة بوسم كتبت فيه "حامل في ميامي".

وأضاف زوجها نجم البيسبول جاستين فيرلاندر تعليقا قال فيه "ستكونين أروع أم. لا أطيق انتظار البدء في هذه الرحلة معك".

وتزوج الاثنان العام الماضي بعد وقت قصير من فوز فريق هيوستن أستروس الذي يلعب فيرلاندر في صفوفه ببطولة العالم، ولم يسبق لهما أن أنجبا.

ترشيحاتنا

ريم البارودي تثير ضجة بإطلالة جريئة

تعرف على دعاء مستحب بعد تكبيرة الإحرام

التموين: دراسة لإضافة المواليد للبطاقات

القبض على إعلامية مغربية بتهمة التجسس في بلجيكا

عارضة الأزياء كيت أبتون حامل في طفلها الأول

ليلى عز العرب: لا أستطيع الاستغناء عن السجائر وأحب سورة يوسف

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم

هدوء في قرية منية السعيد بالبحيرة بعد هجوم الثعابين ومقتل وإصابة 5 أشخاص...صائدون: الكوبرا السامة منتشرة وتتغذى على الفئران ويطالبون بالتخلص من البوص والأحراش وتطهير المجارى المائية.. صور

وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

تفاصيل وفاة أطفال المريوطية .. الأم وصديقتها تعملان في ملهى ليلي وألقتا الجثث خوفا من الفضيحة

زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة اليمن

محمد حسن رسميا في الزمالك لـ5 مواسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلال وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

فيديو

لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة
بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟