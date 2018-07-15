الكويت ترفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية بسبب العراق

أعلنت رئاسة الأركان الكويتية، أن الجيش اتخذ إجراءات احترازية على الحدود الشمالية تزامنا مع تصاعد المظاهرات جنوب العراق احتجاجا على تردي الأوضاع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".



وقالت الوكالة، إن هيئة الأركان ذكرت أن ما يحدث بالقرب من الحدود الشمالية هو شأن داخلي للعراق وأن ما يقوم به الجيش الكويتي هو "إجراءات احترازية"، وأن السلطات رفعت حالة التأهب على الحدود مع العراق، وقام رئيس الأركان الكويتي الفريق محمد الخضر بزيارة إلى الحدود الشمالية للوقوف على جاهزية القوات.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها إلى مدينة النجف العراقية، حتى إشعار آخر بسبب التوترات الأمنية.