برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية

في إطار حرص موقع صدى البلد الإخبارى على تقديم خدمة مميزة لقرائه، فإنه سيتيح نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2018 والاسم للطلاب فور إعلانها مباشرة على بوابة الأزهر الالكترونية ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2018 الحصول على النتيجة من خلال ادخال رقم الجلوس من بوابة الأزهر الشريف.



وكان موقع صدى البلد نشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2018، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية عبد الله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، والمركز الأول مكرر محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.



وتضمنت أسماء أوائل الثانوية الازهرية 2018 هاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والتي حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، ومن القسم الأدبي مبصر حصل على المركز الأول: نهى باسم عبد القادر محمد، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%، ومن الشعبة الإسلامية حصل على المركز الأول أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%، ومن القسم الأدبي كفيف حصل على المركز الأول: رحمة سعد حمدي فرج الله، الطالبة بمعهد فتيات صفط تراب، منطقة الغربية الأزهرية ، والتي حصلت على مجموع درجات 613 بنسبة مئوية 97.30%.



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