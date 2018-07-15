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أخبار العالم

بيونج وواشنطن تجريان محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
أش أ
أجرت كوريا الشمالية والولايات المتحدة اليوم /الأحد/ محادثات بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، في قرية الهدنة "بانمونجوم".

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المحادثات بين الجانبين لا تزال جارية حتى الآن بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات إعادة رفات الأمريكيين.

يشار إلى أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة كان من المنتظر أن يجريان محادثات على مستوى العمل لإعادة رفات الجنود الأمريكيين يوم /الخميس/ الماضي في قرية الهدنة "بانمونجوم"، إلا أن المحادثات أرجأت لغياب الاستعدادات.

يذكر أن البيان المشترك - الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال لقائهما في 12 يونيو الماضي في سنغافورة - ينص على إعادة رفات الجنود الأمريكيين.

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