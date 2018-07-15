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كأس العالم

باكياو يحرز لقب وزن الوسط‭ ‬ لرابطة الملاكمة العالمية

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
رويترز
قدم ماني باكياو عرضا قويا وتفوق على لوكاس ماتيسيه حامل اللقب بفضل ضربة قاضية في الجولة السابعة ليحرز لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط اليوم الأحد.

وظهر التركيز واضحا على أسطورة الملاكمة في الفلبين منذ الجولة الأولى أمام 15 ألف متفرج وسدد لكمات متتالية ضد منافسه الأرجنتيني في ثلاث مناسبات مختلفة.

وأسقط باكياو منافسه بعد لكمة قوية ليحقق انتصارا جديدا في مسيرته الحافلة.

وقال باكياو عقب اللقاء "أنا مندهش. ماتيسيه منافس قوي جدا".

وأضاف "لقد أسقطته بالضربة الفاضية وهذا نتيجة التحلي بالصبر خلال النزال والعمل بجدية خلال المران".

وأنهى الحكم كيني بايلز النزال بعد دقيقتين و43 ثانية من الجولة السابعة بعد ضربة باكياو الذي يعد بطلا شعبيا في بلاده.

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