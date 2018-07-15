المرصد السوري: القوات الحكومية تسيطر على قرية بالقنيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية سيطرت على قرية في محافظة القنيطرة اليوم الأحد في أول تقدم لها ضد مقاتلي المعارضة في المنطقة المجاورة لمرتفعات الجولان المحتلة منذ شن هجوم كبير في جنوب غرب البلاد.



وأضاف المرصد أن القوات الحكومية السورية سيطرت على قرية مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من حدود الجولان بعد قصف عنيف.



وقال إن القوات الحكومية قصفت أيضا مدينة الحارة في محافظة درعا المجاورة. وسيطرت الحكومة بدعم من الجيش الروسي على معظم محافظة درعا في الهجوم الذي بدأ في يونيو حزيران.