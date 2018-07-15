افتتاح الدورة الثالثة لملتقى أهل التصوف بالهند

افتتحت الدورة الثالثة لملتقى اهل التصوف برعاية جامعة الحكمة الاسلامية بدولة الهند وباشراف رئيس الجامعة وشيخ الطريقة المدوورية القادرية الشيخ عبدالله الحكيم، وخلال الافتتاح تم الاحتفالات بمولد سيدي محمد ابي بكر المدووري ، وكذلك تخريج دفعة من حفظة القران الكريم من مركز النور لتحفيظ وتعليم القران الكريم.



وشارك في الملتقى عدد من كبار شيوخ التصوف والعلماء من جميع ولايات الهند ومن العراق ومصر .



وصرح الشيخ السيد لطيف القادري الحسيني شيخ الطريقة الصولية القادرية، أنه شارك بالحضور تلبية لدعوة الجامعة، مشيدا بالدور الكبير للشيخ عبدالله الحكيم الذي يقوم به كعالم صوفي استطاع ان يعلم ويربي مجاميع من الشباب وتخرج على يديه علماء كرام يمثلون اهل السنة والجماعة في الهند، مشيرا إلى أن طلابه أصبحوا دروعا بشرية لمواجهة الفكر المتشدد ولهم الاثر الكبير والدور المتميز في تقليل حجم الفكر المتشدد في المجتمع الهندي.



ولفت إلى أن الاحتفالات استمرت اسبوع كامل مابين خطب وكلمات لعلماء الصوفية من العراق والهند ومصر، وانشاد وابتهالات دينية، جاءت بعنوان "مجالس المحبة".