ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

افتتاح الدورة الثالثة لملتقى أهل التصوف بالهند

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
أحمد نبيوة
افتتحت الدورة الثالثة لملتقى اهل التصوف برعاية جامعة الحكمة الاسلامية بدولة الهند وباشراف رئيس الجامعة وشيخ الطريقة المدوورية القادرية الشيخ عبدالله الحكيم، وخلال الافتتاح تم الاحتفالات بمولد سيدي محمد ابي بكر المدووري ، وكذلك تخريج دفعة من حفظة القران الكريم من مركز النور لتحفيظ وتعليم القران الكريم.

وشارك في الملتقى عدد من كبار شيوخ التصوف والعلماء من جميع ولايات الهند ومن العراق ومصر .

وصرح الشيخ السيد لطيف القادري الحسيني شيخ الطريقة الصولية القادرية، أنه شارك بالحضور تلبية لدعوة الجامعة، مشيدا بالدور الكبير للشيخ عبدالله الحكيم الذي يقوم به كعالم صوفي استطاع ان يعلم ويربي مجاميع من الشباب وتخرج على يديه علماء كرام يمثلون اهل السنة والجماعة في الهند، مشيرا إلى أن طلابه أصبحوا دروعا بشرية لمواجهة الفكر المتشدد ولهم الاثر الكبير والدور المتميز في تقليل حجم الفكر المتشدد في المجتمع الهندي.

ولفت إلى أن الاحتفالات استمرت اسبوع كامل مابين خطب وكلمات لعلماء الصوفية من العراق والهند ومصر، وانشاد وابتهالات دينية، جاءت بعنوان "مجالس المحبة".

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. سراج منير هجر الطب بسبب الفن

ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

علي جمعة : 6 أركان رئيسية للحج.. وتجاهل إحداها يبطل الفريضة

شاهد.. سامح حسين فى حمام السباحة

مؤسسة اقتصادية دولية توجه ضربة جديدة لأردوغان

المغامر عمر سمرة يمثل مصر في مهمة فضائية جديدة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بالقرعة العلنية ببدر..اليوم

باكياو يحرز لقب وزن الوسط‭ ‬ لرابطة الملاكمة العالمية

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

فيديو

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر
لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة
بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟