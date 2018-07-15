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الصين تستعيد تمثالا يعود تاريخه إلى 1500 عام

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
استعادت الصين،تمثالا على شكل رأس يعود تاريخه إلى 1500 عام، بعد أن كان قد تم سرقته من كهوف "يونقانج" بمقاطعة "شانشي" شرقي البلاد.

ويبلغ ارتفاع التمثال 26.5 سنتيمتر، وعرضه 12 سنتيمترا، فيما يتميز التمثال بأنف طويل وعينين صغيرتين وشفتين رقيقتين وأذنين طويلتين، بينما يعتمر قبعة على طراز السكان القدامى.

وقال تشاو كون يو، من معهد أبحاث كهوف "يونقانج" إن رأس التمثال يعود إلى فترة حكم أسرة "وي" الشمالية (386-535)، وتعرض للسرقة عام 1925 من أحد الكهوف المذكورة.

وعثر أستاذ صيني لفنون الخط على رأس التمثال عندما كان يعمل مستشارا في أحد دور المزادات العلنية، واشتراه من مالكه الذي لم يقدر قيمته الأثرية والتاريخية الكبيرة، ليسلمه بعد ذلك إلى متاحف الدولة الصينية.

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