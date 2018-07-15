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منوعات

مستشفيات الدنمارك تطبق رسوماً جديدة على المرضى مقابل الترجمة

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
طبقت الدنمارك رسوما جديدة مقابل توفير مهمة مترجم في المستشفيات للأشخاص الذين يعيشون في الدنمارك منذ أكثر من 3 سنوات إذا تطلب الأمر ذلك خلال فترة العلاج.

وتعني هذه القوانين الجديدة، أن يتم فرض رسوم خدمات المترجم على المرضى المقيمين منذ أكثر من 3 سنوات وليس لديهم المهارات الضرورية في اللغة الدنماركية في التحدث للفريق الطبي.

وسيدفع المرضى 334 كرونة للترجمة في مواعيد الأطباء و1675 كرونة خلال الإقامة في المستشفى للعلاج، وقدرت وزارة الصحة أن الرسوم الجديدة ستوفر للدولة حوالي 4ر2 مليون كرونة سنويا أي حوالي 320 ألف يورو.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن البرلمان أجاز الوثيقة بعد اقتراح الحكومة الذي حاز على دعم عدد من الأحزاب، على أن تقوم السلطات الصحية الإقليمية بجمع الرسوم مباشرة من المرضى ويمكن استدعاء المترجمين إذا اعتبر أن هذا يمثل إجراء ضروريا لتقديم رعاية مثالية للمريض.

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