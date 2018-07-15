غزو الفئران يغلق منطقة سباحة في ميناء بشمال الدنمارك

أجبر غزو الفئران في منطقة السباحة في مرفأ مدينة ألبورج بشمال الدنمارك السلطات على إغلاق حمامات السباحة في مياه البحر حتى إشعار آخر.



وأغلق مسؤولو البلدية منطقة السباحة بميناء (هافنباد) أمام أعداد كبيرة من المواطنين، الذين يجلسون للتمتع بأشعة شمس الصيف والسباحة في مسبح مياه البحر بالمدينة التي تعتبر رابع أكبر حاضرة في الدنمارك من حيث عدد السكان، وذلك بعد رصد الفئران في المنطقة.



وأشار موقع (لوكال) الأوروبي إلى أن هيئة سلامة المرضى أوصت البلدية بإغلاق المسبح حتى تتخلص من هذه "الضيوف المزعجة".