المرور: افتتاح نفق النهضة ينهي مشاكل الزحام بمحيط جامعة القاهرة

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط لمرور الجيزة، إن افتتاح جزء من نفق النهضة بالجيزة أدى إلى سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة ،فضلًا عن التأثير على كوبرى الجامعة ،مضيفا: "بافتتاح النفق بالكامل سيؤدي إلى حل مشاكل الزحام بميدان جامعة القاهرة".





وأوصى "طاهر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد "، اليوم الأحد، المواطنين بإستخدام كوبرى الجلاء ونفق الأزهر بدلًا من كوبرى أكتوبر.



