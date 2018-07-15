المرور: ازدحام بالطريق الدائري بسبب تصادم سيارتين.. فيديو

أكد الرائد محمد الشربينى مدير غرفة الإدارة العامة للمرور، أن الحالة المرورية جيدة على كافة الطرق والمحاور، لافتا إلى أن الطريق الدائري يعمل بكامل قطاعاته.



وأفاد "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذى تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، بأن محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان يشهد كثافات مرورية كبيرة، ناصحًا باستخدام بدائل محور روض الفرج والواحات.



وأشار "مدير غرفة الإدارة العامة للمرور" إلى أنه اصطدمت سيارتين على الطريق الدائري أعلى النيل مما أثر على الحركة المرورية وازدحام الطريق الدائري، وذلك بالصباح الباكر وتم التعامل معها.

