ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المرور: ازدحام بالطريق الدائري بسبب تصادم سيارتين.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الرائد محمد الشربينى مدير غرفة الإدارة العامة للمرور، أن الحالة المرورية جيدة على كافة الطرق والمحاور، لافتا إلى أن الطريق الدائري يعمل بكامل قطاعاته.

وأفاد "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذى تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، بأن محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان يشهد كثافات مرورية كبيرة، ناصحًا باستخدام بدائل محور روض الفرج والواحات.

وأشار "مدير غرفة الإدارة العامة للمرور" إلى أنه اصطدمت سيارتين على الطريق الدائري أعلى النيل مما أثر على الحركة المرورية وازدحام الطريق الدائري، وذلك بالصباح الباكر وتم التعامل معها.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع محمد حسن عندا في طارق حامد

تنسيق 2018.. لطلاب الثانوية العامة بالتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الاثنين.. والأعلى للجامعات يلغي الاستثناءات

الكويت ترفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية بسبب العراق

ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

نقابيون عن تأخر قانون العمل الجديد: يخدم مصالح رجال الأعمال.. وخروجه سريعا وبعناية يساهم بصورة كبيرة في استقرار حياة العمال وإنعاش المناخ الاقتصادي.. وصدوره بصورة متعجلة يؤدي لنتائج سيئة

امرأة تظل على قيد الحياة 7 أيام بشرب الماء من رادياتير سيارتها

المغامر عمر سمرة يمثل مصر في مهمة فضائية جديدة

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية

حكومة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

تعرف على رسالة مرتضى منصور لـ مصطفى فتحي

زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة اليمن

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

فيديو

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر
لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة
بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟