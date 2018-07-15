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5.26 مليون موقع إلكتروني بالصين حتى نهاية عام 2017

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
بلغ عدد المواقع الإلكترونية في الصين 5.26 مليون موقع حتى نهاية عام 2017، بزيادة 50.7% مقارنة بعام 2016.

وذكرت جمعية الإنترنت الصينية - في تقرير نشرته بعنوان (تقرير حالة تطور المواقع الإلكترونية الصينية 2018) - أن 4.099 مليون موقع إلكتروني أنشأته "المؤسسات" لتحتل 77.92% من الإجمالي، فيما بلغ عدد المواقع الإلكترونية الشخصية 1.161 مليون موقع بزيادة 430.8 ألف بالمقارنة مع نهاية عام 2016.

وأضاف التقرير أن عدد المواقع الإلكترونية للمعلومات المهنية بلغ 13 ألفا حتى ديسمبر 2017، وتتركز على مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والثقافة.

وحول اللغات المستخدمة، أشار التقرير إلى أن 4.014 مليون موقع الكتروني استخدم اللغة الصينية، و247.1 ألف موقع الكتروني استخدم اللغة الإنجليزية، و11.1 ألف موقع الكتروني استخدم لغات أخرى كالتبتية والويغورية والمنغولية والكازاخستانية والفرنسية والإسبانية واليابانية والروسية وغيرها.

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