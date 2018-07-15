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أخبار العالم

تشديد الإجراءات الأمنية في فنلندا استعدادا للقمة بين ترامب وبوتين

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:59 ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أش أ
عززت السلطات في فنلندا من إجراءاتها الأمنية استعدادا للقمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقدها في العاصمة هلسنكي غدا الإثنين.

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد، أنه من المتوقع خروج مظاهرات بالتزامن مع القمة مع دفع قوات الأمن لاتخاذ إجراءات احترازية تمنع وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي.

وكانت فنلندا أعلنت - الجمعة الماضية - بدء تطبيق إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها استعدادا للقمة الأمريكية الروسية المرتقبة التي تستضيفها عاصمتها هلسنكي غدا الاثنين بين الرئيسين ترامب وبوتين.

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