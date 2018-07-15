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منوعات

مصادرة 9.8 مليون مطبوعة غير قانونية في الصين خلال 6 أشهر

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن مكتب الصين الوطني لمكافحة المواد الإباحية والمطبوعات غير القانونية مصادرة أكثر من 9.8 مليون مطبوعة غير قانونية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر المكتب - في بيان له اليوم - أنه تم خلال الفترة ذاتها إغلاق أكثر من 24 مليون صفحة على الإنترنت تحتوي على مواد ضارة أو تحرض على الفاحشة والإباحية.

وأكد المكتب أنه سيواصل جهود مواجهة المطبوعات غير القانونية والمعلومات الضارة والتي تحرض على الفاحشة، ووسائل الإعلام المزيفة، وانتهاكات حقوق التأليف والنشر، بهدف خلق صناعة فضاء إلكتروني سليمة وصحية.

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