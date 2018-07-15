تسجيل 17.5 مليون ولادة جديدة في الصين خلال 2017

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل ولادة 17 مليونا و580 ألف طفل في المستشفيات الصينية خلال عام 2017.



وذكرت اللجنة - في بيان لها اليوم - أن حوالي 51% من المواليد الجدد ليسوا الطفل الأول في أسرهم، حيث أنهت الصين في عام 2016 سياسة الطفل الواحد التي استمرت عقودا، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين لمواجهة نسب الشيخوخة المرتفعة بين السكان.



وأضافت اللجنة أن معدل وفيات الأمهات عند الولادة انخفض إلى 19.6 لكل مائة ألف حالة ولادة، وانخفض معدل وفيات الرضع إلى 6.8 لكل ألف مولود في عام 2017.



وكانت الصين قدمت فحوصا طبية مجانية لأكثر من 11 مليون سيدة في جميع أنحاء البلاد قبل مرحلة الحمل، وذلك في محاولة للحد من المخاطر والمشاكل الصحية والأمراض عند الولادة.