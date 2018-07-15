ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تسجيل 17.5 مليون ولادة جديدة في الصين خلال 2017

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل ولادة 17 مليونا و580 ألف طفل في المستشفيات الصينية خلال عام 2017.

وذكرت اللجنة - في بيان لها اليوم - أن حوالي 51% من المواليد الجدد ليسوا الطفل الأول في أسرهم، حيث أنهت الصين في عام 2016 سياسة الطفل الواحد التي استمرت عقودا، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين لمواجهة نسب الشيخوخة المرتفعة بين السكان.

وأضافت اللجنة أن معدل وفيات الأمهات عند الولادة انخفض إلى 19.6 لكل مائة ألف حالة ولادة، وانخفض معدل وفيات الرضع إلى 6.8 لكل ألف مولود في عام 2017.

وكانت الصين قدمت فحوصا طبية مجانية لأكثر من 11 مليون سيدة في جميع أنحاء البلاد قبل مرحلة الحمل، وذلك في محاولة للحد من المخاطر والمشاكل الصحية والأمراض عند الولادة.

ترشيحاتنا

شبكة اتصالات أرضية تمتد من جنوب إفريقيا إلى مصر بطول 60 ألف كم

زلزال بقوة 6ر5 ريختر يضرب محافظتي حضرموت باليمن

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

كارثة.. احذرى البيض الصيني منتشر فى الأسواق يسبب تلف المخ والتسمم الغذائى

سيرينا: أنا مجرد البداية في التنس بعد خسارة لقب ويمبلدون

كلمة الرئيس تتصدر تقرير الاستثمار بمنتدى المجلس الاقتصادي بنيويورك

الكويت ترفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية بسبب العراق

صاحب مزرعة: الإسماعيلية تنتج 200 ألف طن مانجو.. فيديو

أقوى تصريح من رئيسة كرواتيا عن مباراة اليوم

اليوم.. مجلس النواب يكرم وزير البيئة السابق ﻹنجازاته

اختفاء الشيكولاتة بحلول عام 2050

فيديو جراف .. أسعار الذهب في مصر اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
فيديو جراف .. أسعار الذهب في مصر اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟