صباح البلد يبرز اعتزام ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، فقرة عن أهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم.





وجاءت أهم الأخبار كالتالى: "البرلمان يحسم مصير برنامج الحكومة اليوم، القطاع غير الرسمى هل تهزم الحكومة أباطرة الظل، سفير فرنسا لدى القاهرة: مصر تسير نحو الأفضل وستجني ثمار إجراءاتها الإصلاحية، صندوق النقد الدولى: خطة الإصلاح الاقتصادى المصرية مبشرة".



