بعد زواجها من أجنبي.. 5 معلومات عن منى هلا أهمها رفض الطعام الحيواني

أثارت الفنانة منى هلا الجدل بعد إعلان زواجها من شاب تشيكي يدعى توماس ومقيم في أمريكا، حيث تزوجته بشكل رسمي بعد أن قام بإشهار إسلامه، وتعد هذه الزيجة ضمن الزيجات المفاجئة التي شهدها الوسط الفني في الفترة الأخيرة.



منى هلا تعد من النجمات المثيرات للجدل، وما لا يعرفه الكثير عنها أنها تبلغ من العمر 33 عامًا ولكنها تبدو أصغر سنًا بسبب ملامحها البريئة، وهي خريجة كلية ألسن.



وبدأت منى هلا نشاطها الفني كمذيعة ثم اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "ليلة البيبي دول" و"زكي شان" و"الباشا تلميذ".



منى هلا تثير الجدل بتصريحاتها الغريبة، حيث أعلنت من قبل أن تناولها لحوم الحيوانات أبشع جريمة ارتكبتها وأنها أصبحت نباتية، كما كانت تبرر علاقتها العاطفية بأن أي علاقة معلنة هي علاقة شرعية، ولكن هذه التصريحات استقبلها الكثير بالنقد والهجوم عليها.