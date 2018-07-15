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فن

زياد برجي يشارك في مهرجان بنزرت الدولي بتونس

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:30 ص
زياد برجي
زياد برجي
شروق إبراهيم
أعلن الفنان اللبناني زياد برجي عن إحيائه حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي بتونس، وذلك من خلال فيديو بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويحتفل برجي بوصول عدد مشاهدات كليب أغنيته "شو حلو" لـ 100 مليون مشاهدة بموقع "يوتيوب".

فيما يواصل النجم اللبناني تقديم عدد من الحفلات في الوطن العربي، مع استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

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