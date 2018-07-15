توم كروز: صورت Mission impossible 6 رغم إصابتي

كشف النجم العالمي توم كروز عن أنه لم يتماثل الشفاء بشكل كامل بعد تعرضه لكسر في الكاحل شهر أغسطس الماضي أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن الصعبة بفيلمه Fall out، وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام Mission Impossible.



وقال كروز في أحد اللقاءات التليفزيونية التي أجراها في فرنسا: "عندما تعرضت للكسر كان فريق العمل مهتما بتكملة الفيلم رغم أنني مازلت مكسورا، لذلك خضعت لعلاج مكثف".



وأكد أن قيادة طائرة الهيلكوبتر أمر صعب ومخيف ولكنه تدرب جيدا على هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يخشى أن يخسر حياته لأنه دائما ما يقوم بتدريبات وبروفات قبل تقديم أي مشهد خطير.