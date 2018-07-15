ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

توم كروز: صورت Mission impossible 6 رغم إصابتي

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:00 م
توم كروز
توم كروز
شروق إبراهيم
كشف النجم العالمي توم كروز عن أنه لم يتماثل الشفاء بشكل كامل بعد تعرضه لكسر في الكاحل شهر أغسطس الماضي أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن الصعبة بفيلمه Fall out، وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام Mission Impossible.

وقال كروز في أحد اللقاءات التليفزيونية التي أجراها في فرنسا: "عندما تعرضت للكسر كان فريق العمل مهتما بتكملة الفيلم رغم أنني مازلت مكسورا، لذلك خضعت لعلاج مكثف".

وأكد أن قيادة طائرة الهيلكوبتر أمر صعب ومخيف ولكنه تدرب جيدا على هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يخشى أن يخسر حياته لأنه دائما ما يقوم بتدريبات وبروفات قبل تقديم أي مشهد خطير.

ترشيحاتنا

رشا مجدي تبرز عبارة مدونة على أتوبيس منتخب كرواتيا.. فيديو

ترامب ينتهك البروتوكول الملكي لبريطانيا

مدير الكرة بالزمالك يكشف موقف كهربا وفتحي ومعروف من الفريق

رئيس الفيفا : كأس العالم غيرت النظرة لروسيا

راكيتيتش نجم كرواتيا يتعهد برد فعل غريب حال التتويج بالمونديال

مي سليم تحذف صورها مع وليد فواز على انستجرام

محتجون عراقيون يقتحمون محافظة البصرة وسقوط قتيلين برصاص الأمن

ضبط 80 قطعة أثرية عثر عليها منقبون أسفل منزل قديم بالإسكندرية

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

عبدالدايم يقود تدريبات مستبعدي الأهلي

وليد فواز يرفض حذف صوره مع مي سليم رغم الانفصال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية
حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟