نقيب الصيادلة يكرم خريجى الدفعة 42 في الأزهر..صور

عبر الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ، عن سعادتة البالغة وهو يشاهد هذه النماذج المضيئة من خريجى كلية الصيدلة .



جاء ذلك مشاركته فى إحتفالية تخريج الدفعة ( 42 ) من كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة والبالغ عددهم 275 طالبا ، والتى تقام برعاية كلا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، مشيدا بالخريجين لاسيما وقد وحصل 37 خريج على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، و حصل 78 خريج على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ، لافتا أن النتيجة مبشره بالخير وتعكس المناخ الإيجابى للعملية التعليمية داخل كلية الصيدلة ، مؤكدا أن حوالى 50 % من نقابة الصيادلة من أبناء صيدلة الأزهر .



وعبر الدكتور محى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس الإتحاد العام للصيادلة العرب ، عن فخره وإعتزازه بخريجى صيدلة الازهر ،مشيرا أنه منذ فترة كان طالبا فى هذه الكلية العريقة وتتلمذت على أيدى علماء كبار أسعد كثيرا عندما ألتقى بهم وهم قامات عظيمة ، مقدما التهنئة لاسر الخريجين الذين تحملوا المشاق والصعاب فى سبيل هذا اليوم الذى نطلق علية يوم الحصاد فهنيئا لكم بحصادكم الطيب اليوم ، لافتا أنه وبعد مرور 22 عاما أصبحت بفضل الله نقيبا للصيادلة ورئيسا لاتحاد الصيادلة العرب ، ومن هنا نحن ننتظر منكم الكثير والكثير . مضيفا أن النقابة تسخر كافة إمكانياتها لكم حتى تكونوا نماذج مشرفة تضاف الى سجل نقابة الصيادلة .



وقال الدكتور جودة كامل عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة من دواعى فخرى وسرورى أن اشارك فى تخريج الدفعة 42 فى تاريخ الكلية والدفعة 8 لى منذ توليت وكالة الكلية ثم العمادة ، وابشركم جميعا بتخرجكم وحصولكم على لقب الطبيب الصيدلى بفضل جهود الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة ، فله منا جميعا كل الشكر .



شارك فى الاحتفالية الدكتوره سوسن عبد المنعم عميدة كلية الصيدلة بنات ، والدكتور خالد عبد السلام وكيل الكلية السابق للتعليم والطلاب ، والدكتور لطفى دياب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفى الشافعى وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة .