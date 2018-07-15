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فن

في عيد ميلاده.. إدمان المخدرات يطارد هيثم شاكر

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم، الأحد، عيد ميلاد الفنان هيثم شاكر، فهو من مواليد 15 يوليو 1983 وأكمل اليوم عامه الـ 35.

ويرى شاكر أن إدمانه للمخدرات هو أسوأ شائعة طاردته منذ دخوله مجال الفن، ويقول: "بعد أن فقدت وزني بشكل كبير، انتشرت أخبار مزعجة وكاذبة أن السبب يرجع إلى إدماني للمخدرات، وهذا كلام سخيف، فقد عانيت من مشكلة صحية لشهور في القولون والمعدة نتج عنها عدم القدرة على تناول الأطعمة بكميات كبيرة وبالتالي فقدت وزني".

هيثم شاكر يستعد للعودة إلى الساحة الفنية من خلال ألبوم جديد الفترة القادمة.

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