حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو

الرئيس الفرنسي في احتفالات يوم الباستيل

اصطدمت دراجتان ناريتان للشرطة الفرنسية خلال عرض عسكري أمام الرئيس إيمانويل ماكرون وضيوف آخرين فى اليوم الوطني السنوي.وبدأت احتفالات اليوم الوطنى بفرنسا أمس، السبت، بموكب للرئيس الفرنسى يحيط به خيالة الجيش الفرنسى، إضافة إلى عدد من المدرعات المنتشرة بطول شارع الشانزليزيه التاريخى.وحضر عدد من السياسيين والشخصيات الشهيرة والرؤساء الفرنسيين السابقين احتفالات يوم الباستيل.كما شارك بالعرض العسكرى 4290 جنديًا و220 عربة مدرعة و250 حصانا و64 طائرة حربية و30 طائرة هليكوبتر.وشارك أيضا بالاحتفال إلى جانب الرئيس ماكرون ضيفا شرف، وهما رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، ووزير الخارجية اليابانى تارو كونو.