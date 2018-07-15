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التأمين الصحي: رفع قيمة أجور الجراحات المتقدمة إلى 400%

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي القرار رقم (489) لسنة 2018 بتعديل قيمة المكافأة الممنوحة لأعضاء المهن الطبية المعينين والمتعاقدين نظير تأدية بعض الخدمات الطبية داخل مستشفيات الهيئة.

شمل القرار رفع قيمة أجور الفريق الطبي للعديد من الجراحات المتقدمة مثل زراعة الكلي وزراعة القوقعة وجراحات القلب المفتوح والعمود الفقري وأستئصال الأورام وقساطر القلب ومناظير الجهاز الهضمي، كما شمل أيضا كافة الأشعة التشخيصية والتداخلية وبعض الفحوصات الطبية بنسب تتراوح بين 100% إلى 400%.

شمل القرار كذلك رفع قيمة أجور الأطباء الأخصائيين والأطباء المقيمين بنسب تجاوزت 300% مقابل النوبتجيات والسهر بالمستشفيات.

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التأمين الصحي: رفع قيمة أجور الجراحات المتقدمة إلى 400%

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