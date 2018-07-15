فرنسا وجها لوجه أمام كرواتيا بنهائى كأس العالم .. اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى العالم أجمع اليوم إلى ملعب اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي لمتابعة مباراة فرنسا أمام كرواتيا فى نهائى كأس العالم المقام بروسيا والمقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجارى .





وشهدت الأيام الماضية استعدادات خاصة من جانب المنتخبين فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والتتويج بلقب كأس العالم الذى يعد البطولة الأهم والأقوى فى تاريخ اللعبة ، كونه يضم العديد من المنتخبات من كافة القارات .





ونجح المنتخب الفرنسى بقيادة مدربه ديده ديشان فى لفت كل الأنظار إليه نتيجة المستوى المميز الذى قده بمونديال روسيا الحالى ونجاحه فى الفوز على عملاقة العالم وعلى رأسهم المنتخب الأرجنتينى فى دور الـ16 ثم الفوز على أوروجواى فى دور الثمانية والانتصار أيضا على حساب بلجيكا فى الدور قبل النهائى ، فضلا عن تصدره لمجموعته فى الدور الأول والتى كانت تضم كلا من فرنسا والدنمارك وأستراليا وبييرو .





وعلى الجانب الآخر يدخل المنتخب الكرواتى المباراة رافعا شعار ل"ا بديل عن الفوز" فى ظل العروض الاستثنائية التى يقدمها بالمونديال بقيادة نجمه لوكا مودريتش .





وكان المنتخب الكرواتى تأهل إلى نهائى كأس العالم عقب الفوز على إنجلترا فى الدور قبل النهائى ومن قبله الفوز على روسيا فى دور الثمانية والفوز أيضا على الدنمارك فى دور الـ16 ، وتصدره لمجموعته التى كانت تضم كلا من الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا وتحقيق العلامة الكاملة عقب 3 انتصارات متتالية .



