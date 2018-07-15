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صاحب مزرعة: الإسماعيلية تنتج 200 ألف طن مانجو.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاحد، فقرة تقدمها الإعلامية لميس سلامة فى جولة في مزارع المانجو داخل محافظة الإسماعيلية.

قال العميد بديع أبو على صاحب مزرعة مانجو، إن نوع المانجو السكرى الأبيض هو أول نوع يظهر فى الأسواق بسبب زراعتها أولا، موضحًا أنه يتم زراعة من 80 إلى 90 ألف فدان بإنتاج 200 ألف طن ويتم التصدير إلى الخارج.

وكشف عن أفضل الأنواع؛ وهى المانجو العويس لكنها لا يمكن استخدامها كعصير لكن النوع المميز للعصير هو السكرى الأبيض.

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