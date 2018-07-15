منظمة خريجى الأزهر تشيد بجهود الدولة فى إعمار سيناء

أكدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دعمها جهود القوات المسلحة ومشروعات الدولة التنموية لمواجهة الإرهاب في سيناء، مشيرة إلى استراتيجية الدور الشامل الذى تقوم به الدولة لحماية أمن مصر القومي.



أشارت المنظمة فى بيان لها، اليوم،الاحد، إلى التزامها بتفعيل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء الإنسان، من خلال نشر الوسطية والاعتدال الفكرى، والاهتمام بغرس القيم والتقاليد وسماحة الدين، بالإضافة إلى تسيير القوافل الدعوية والتوعوية وعقد الندوات الدينية والثقافية واللقاءات الجماهيرية للتأكيد على ضرورة التكاتف الشعبي خلف القيادة السياسية ودعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وكذلك التعريف بالجهود التنموية التى تقوم بها الدولة لإزالة ما خلفته الجماعات التكفيرية بمنطقة سيناء، من آثار سلبية.



أكدت منظمة خريجى الأزهر، أنها تعمل على نشر قيم الخير والسلام من خلال كبار علماء الأزهر الشريف، لتفنيد الفكر المتطرف ودعم جهود الدولة في تنمية سيناء.



وأوضحت المنظمة، فى بيانها، أن سيناء فى أمس الحاجة إلى جهود أبنائها وشبابها المخلصين لمواصلة جهود القوات المسلحة، التى نجحت فى فرض الأمن والاستقرار على واقع العملية العسكرية الأكبر في المنطقة منذ سنوات ، مشيرة إلى أن رؤية الدولة واستراتيجيتها فى التنمية واضحة المعالم، ترتكز على المعالجة الأمنية والتنموية والفكرية.