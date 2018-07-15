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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الأحد.

وسجل الدولار الأمريكي 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، واليورو 20.92 جنيه للشراء، و 20.80 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.70 جنيه للشراء، و23.56 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.96 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 15.95 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 713 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 624 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 534 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4992 جنيهًا.

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