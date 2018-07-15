تعرض الكابل الرئيسي للانترنت في الجنوب بالعراق لعمل تخريبي

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم /الأحد/ تعرض الكابل الرئيسي لخدمة الانترنت في المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبي؛ مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام .



وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي - في اتصال هاتفي لقناة (العراقية) الإخبارية - إن العمل جار لمعالجة الخلل في الكابل

وتحديدا بمحافظة البصرة وذي قار وميسان، متوقعا إعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة .



وشهدت مناطق عدة في جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف.

