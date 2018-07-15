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أخبار العالم

تعرض الكابل الرئيسي للانترنت في الجنوب بالعراق لعمل تخريبي

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:52 ص
ا ش ا
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم /الأحد/ تعرض الكابل الرئيسي لخدمة الانترنت في المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبي؛ مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام .

وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي - في اتصال هاتفي لقناة (العراقية) الإخبارية - إن العمل جار لمعالجة الخلل في الكابل
وتحديدا بمحافظة البصرة وذي قار وميسان، متوقعا إعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة .

وشهدت مناطق عدة في جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف.

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