الصحة: إلزام كافة الشركات بقيد جميع الأجهزة الطبية بإكسسواراتها

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عن بدء إلزام كافة الشركات بقيد جميع الأجهزة الطبية بإكسسواراتها والذي كان يطبق اختياريا منذ 26-3-2013 وذلك بآلية جديدة على النحو التالي:





- تعتبر الثلاث أشهر القادمة بمثابة مهلة للشركات للتعرف على اشتراطات قيد الاجهزة الطبية ومحتويات ملف القيد والإجراءات التي سيتم إتباعها و المعلنة علي الموقع الالكتروني للادارة المركزية للشئون الصيدلية www.eda.mohealth.gov.eg .





- تلتزم الشركات بالتقدم لوحدة المستلزمات الطبية ( قسم قيد الاجهزة الطبية ) لحجز موعد لتقديم ملفاتها خلال شهر اغسطس 2018 مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم الافراج عن اي اجهزة و اكسسواراتها وفقا القواعد المعمول بها حاليا حتي 31-08-2018 ،واعتبارًا من 1سبتمبر 2018 لن يسمح لأي شركة بالإفراج عن جهاز او اكسسواراته – ما لم تكن قد حصلت بالفعل على موعد للتقدم بملف القيد مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها سابقا الخاصة بالدول المرجعية و الغير مرجعية.





- عند حلول الموعد للتقدم بملف القيد – سيتم إستقباله وفقًا لقائمة إشتراطات معلنة وفقًا لما هو معلن على موقع الادارة و ذلك لإعدادها.





- حال إستيفاء الشركة لمتطلبات التقدم بملف القيد عند الموعد المحدد لكل شركة يسمح لها بالإستمرار بتداول مستلزماتها سالفة الذكر بنفس الإشتراطات المعمول بها حاليًا وذلك أثناء السير في عملية القيد حتى إنتهاء عملية القيد شريطة ثبوت جديتها وإلتزامها بمواعيد تقديم المستندات والدراسات والإشتراطات المطلوبة منها ، وحال إخلال الشركات بالإشتراطات المطلوبة لعملية القيد أو ثبوت تقاعسها أو عدم جديتها – يتم وقف تداول تلك الجهاز و اكسسواراته لحين قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.





- في حالة حصول الشركة علي موافقة من اللجنة العلمية علي مستهلكات جهاز معقمة و غير مسجلة كمستلزم طبي يتم التقدم لقسم قيد الاجهزة الطبية للبدء في قيد الجهاز بأكسسواراته طبقا للجدول الزمني سالف الذكر .





- في حالة وجود أي شكاوى أو إستفسارات يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي:



