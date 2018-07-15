بيع 14 محلًا في برج العرب الجديدة.. وسعر المتر يصل لـ 48 ألف جنيه

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن جهاز المدينة يبذل جهدًا كبيرًا فى توفير الفرص الاستثمارية وتنفيذ المبانى الخدمية لدفع عجلة التنمية بالمدينة وتوفير فرص العمل.
وقال المهندس أمين غنيم: تم بيع 14 محلًا بالمزاد العلني، بأنشطة متنوعة، ووصل سعر المتر إلى 48700 جنيه.
وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: تم الفتح المالى لمشروع إنشاء نادٍ اجتماعى على مساحة 30 فدانًا، بالمحور المركزى، بقيمة 120 مليون جنيه، لخدمة سكان المدينة، كما تم إسناد تنفيذ 3 أسواق ثلاثية، لتوفير الخدمات لسكان الحيين الثانى والثالث.