بيع 14 محلًا في برج العرب الجديدة.. وسعر المتر يصل لـ 48 ألف جنيه

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن جهاز المدينة يبذل جهدًا كبيرًا فى توفير الفرص الاستثمارية وتنفيذ المبانى الخدمية لدفع عجلة التنمية بالمدينة وتوفير فرص العمل.





وقال المهندس أمين غنيم: تم بيع 14 محلًا بالمزاد العلني، بأنشطة متنوعة، ووصل سعر المتر إلى 48700 جنيه.



