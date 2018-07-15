شيماء عويضة تكتب: هم ثقيل

مستشفيات ومدارس



جامعات ومساجد



من كتر الإهمال



اتكسرت وباشت



موظف أهمل وظيفته



والسبب



مسئول مهمل ومتساهل



قاعد على كرسي



فيه متبت وقافش



والشعب بيموت



ولا حد حاسس



واللي زاد وغطى



الأسعار اللي زادت



من مواصلات وبنزين



وكتب وملازم



واللي عنده أربع عيال



يموت مجاهد



داير في ساقية



وعمال يدور



شغل الصبح



وبعد الضهر



علشان يكفي



لا منه قضى



ولا منه غطى



دول حوت مصفي



طالب الرحمة



علشان يعيش



من غير ديون



من كفاية



من غير مفيش



دي الحاجة وحشة



بس مين يسمع



بيمد ايده



والناس بتجرح



بكلام كبير



فيه بيدبح



مواطن فقير



دخله على قده



الأسعار ذلته



والزمن هده



دا 5 في الشهر



المرتب طار



وهو قاعد في شغله



ليل نهار



يفكر في اللي جاي



علشان يكمل



علشان يقوي



علشان يتحمل



