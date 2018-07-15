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كأس العالم

مفاجأة.. نابولي رفض ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:48 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة جديدة بشأن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني، إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت شبكة "بريميوم سبورت"، أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض على نادي نابولي، في ظل علاقة اللاعب الجيدة للاعب مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإيطالي، إلا أن دي لورينتيس رئيس النادي رفض الصفقة.

وأضافت أن قيمة الصفقة الكبيرة، حالت دون انضمام رونالدو لنابولي، في ظل ضعف قدرات النادي المالية مقارنة بيوفنتوس، مشيرة إلى أن اليوفي أراد الاستفادة من ضم رونالدو، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

واختتمت بأن رفض رئيس نابولي لضم رونالدو، حال دون انضمام لاعب عظيم للنادي، بعد دييجو أرماندو مارادونا.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليونا أخرى كرسوم، وسيحصل على راتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو.

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