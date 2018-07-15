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أخبار العالم

ترامب ينتهك البروتوكول الملكي لبريطانيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:51 ص
ترامب والملكة إليزابيث
ترامب والملكة إليزابيث
رحيم يسري
انتهك الرئيس الأمريكي دونالدر ترامب، قواعد البروتوكول الملكي من خلال الكشف عن كواليس لقائه مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، حيث نقل ترامب تصريحاتها لإحدى الصحف البريطانية، ونقل الرئيس الأمريكي عن الملكة قولها "إن ملف البريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - مشكلة معقدة للغاية".

وأضاف ترامب في حوار مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن "الملكة قالت -ولديها الحق في ذلك - إنها مشكلة معقدة للغاية .. أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة".

والتقى ترامب بالملكة إليزابيث منذ يومين في قصر وندسور خلال زيارته التي تستمر 3 أيام لبريطانيا، وأثار ترامب خلال زيارته غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لملف بريكست، وتسبب في جدلا واسعا بعدما اخترق البروتوكول أكثر من مرة أثناء لقائه بالملكة إليزابيث الثانية، حيث أظهرت مقاطع الفيديوهات ترامب وهو يتعامل مع الملكة دون احترام أي من قواعد البروتوكول في السلام والسير وغيرها.

وأوضح ترامب أنه أكد لرئيسة وزراء بريطانيا أنه على لندن الحصول على استثناء حول بريكست من الاتحاد الأوروبي بحيث يمكنها فيما بعد من ابرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة، ورغم الخلافات بين واشنطن ولندن تأمل ماي في التوصل سريعا إلى مثل هذا الاتفاق بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب أنه قال لرئيسة وزراء بريطانيا "تأكدي من حصولك على استثناء بحيث يكون لك الحق في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة مهما حدث"، وعقب حضوره قمة الناتو في بروكسل ومقابلة المسؤولين في بريطانيا يقضي ترامب عطلة لمدة يومين في اسكتلندا قبل أن يغادر متوجها إلى فنلندا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مرتقبة منذ عدة أشهر.

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